May: meie Euroopaga kompromissi ei sõlmi

May ütles ajalehe The Sunday Telegraph veergudel, et ta ei saa minna lahkumise osas kompomissile, „mis pole meie rahvuslikes huvides“, ja pigem lahkub läbirääkimislaua tagant ilma kokkuleppeta, kui teeb Euroopa Liidule järeleandmisi.

Tema sõnul ei saa teda „suruda nõustuma valitsuskabineti ettepanekute osas kompromissidega“ ega ära rääkida ka uue referendumi korraldamise osas Euroopa Liidust väljaastumise otsustamiseks, hoolimata avaliku arvamuse toetusest ideele.

„Antud küsimuse uuesti pärimine oleks meie demokraatia suur reetmine - ja selle usalduse reetmine,“ põhjendas ta oma otsust. „Ühendkuningriigil, nagu ka Euroopa Liidul, tuleb suurtele väljakutsetele ausalt vastu minna.“

May lahkumisplaani kohaselt võiks Ühendkuningriik lahkuda Euroopa Liidu ühisturult, aga jääda vabakaubandustsooni moel, mil võib teenuste osas teha otsuseid Brüsselist sõltumatult.

Suurbritannia lahkub Euroopa Liidust juba tuleval kevadel.