May lubas muuta EL-i kodanike pärast Brexitit Suurbritanniasse jäämise nii lihtsaks kui võimalik

Peaminister Theresa May lubas enne olulist tippkohtumist muuta Euroopa Liidu kodanike jaoks pärast Brexitit Suurbritanniasse jäämise nii lihtsaks kui võimalik.

May lubas Facebookis, et kodunenu staatuse taotlemisprotsess muudetakse sujuvamaks ja hind nii madalaks kui võimalik, vahendab BBC News.

May sõnul istuvad Euroopa Liidu kodanike esindajad „kasutajate grupis“, mis silub süsteemis kõik probleemid.

Tänasel tippkohtumisel, kus Ühendkuningriik ei osale, hindavad 27 Euroopa Liidu riigi juhid Brexiti-läbirääkimiste senist edenemist. Oodatakse, et edusammud kuulutatakse ametlikult ebapiisavaks, mis puudutab Euroopa Liidu kodanike staatust Ühendkuningriigis ja Briti kodanike staatust Euroopa Liidus.

May kasutas Facebooki postitust Suurbritannias elava umbes kolme miljoni Euroopa Liidu kodaniku rahustamiseks nende tuleviku osas pärast Brexitit.

Oma sõnumis ütles May, et need, kellel juba on alaline elamisluba, saavad selle vahetada kodunenu staatuse vastu nii sekelduste vabalt kui võimalik.

„Ma tean, et on tõeline ärevus selle pärast, kuidas kokkulepe ellu viiakse,“ kirjutas May. „Inimesed on mures, et protsess hakkab olema keeruline ja bürokraatlik ning seab takistusi, mida on keeruline ületada. Ma tahan ka siin julgustust pakkuda.“

„Me arendame nende jaoks, kes taotlevad Ühendkuningriigis tulevikus kodunenu staatust, sujuvat digitaalset protsessi. See protsess kujundatakse kasutajatele mõeldes ja me kaasame neid sel teel igal sammul,“ teatas May.

Suurbritannia alalise elamisloa taotlemist, milleks Euroopa Liidu kodanikel on õigus pärast viis aastat riigis elamist, on juba ammu kritiseeritud kui kohmakat ja ülimalt bürokraatlikku. Ühel hetkel sisaldas see 85-leheküljelise ankeedi täitmist.

May lubas seada läbirääkimistel inimesed esikohale.

„Ma tean, et mõlemad pooled kaaluvad teineteise ettepanekuid avatud meele ning paindlikkuse ja loovusega mõlemalt poolt, ma olen kindel, et saame arutelu kodanike õiguste üle lõpule viia lähinädalatel,“ kirjutas May.