May lubab tuleva nädala kohtumisel Trumpi vajadusel noomida

Suurbritannia peaminister Theresa May ütles täna, et ta ei karda Ameerika Ühendriikide riigipea Donald Trumpiga järgmisel nädalal kohtudes viimasele öelda, et peab mõnda tema väljaütlemist vastuvõetamatuteks.

May, kes on Ühendkuningriigi ajaloo teine naispeaminister, teatas valmisolekust neil teemadel kõnelda päev pärast seda, kui sarnaselt linnadega üle kogu maailma kogunes ka pealinna Londoni tänavatele hinnanguliselt 100 000 inimest, et avaldada meelt nii Trumpi abordipoliitika kui ka tema varasemate šovinistlike sõnavõttude vastu, vahendab uudisteagentuur AP.

Mulluse otsuse järel Euroopa Liidust lahkuda on Ühendkuningriigi valitsus üritanud tugevdada suhteid Ameerika Ühendriikide ja teiste maadega väljaspool Euroopat, näitamaks, et blokist lahkumine ei vähenda riigi tähtsust maailma areenil.

Mayl, kellel oli Trumpi valimisvõidu järel raskusi viimase meeskonnaga suhete loomisel, tekib järgmise nädala reedel võimalus arutada „erilise suhte“ loomist Londoni ja Washingtoni vahel.

May tunnistas, et on väljaütlemisi, millega ta ei kavatse siiski kunagi leppida. „Kui ma [Trumpiga] kohtun, olen seal kui naispeaminister, ja juba see iseenesest peaks teda naiste rollist teadvustama,“ ütles peaminister BBC vahendusel. „Millal tahes ma märkan midagi vastuvõetamatut, ei karda ma seda Trumpile öelda.“

May lubas kohtumisel teiste teemade kõrval rääkida ka NATO rollist Euroopa julgeoleku tagamisel.