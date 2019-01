May kutsus koostööle Brexiti elluviimiseks, opositsioon tahab kokkuleppeta Brexiti välistamist ja uut referendumit

„Ma mõistan, et Westminsterist eemal oma eludega edasi minevatele inimestele on viimase 24 tunni sündmused rahutuks tegevad,” ütles May Downing Street 10 ees kõneldes. „Briti rahvas tahab ülekaalukalt, et me jätkaksime Brexiti elluviimist ja tegeleksime ka teiste tähtsate küsimustega, millest nad hoolivad. Ma usun, et on minu kohus viia ellu Briti rahva juhis lahkuda Euroopa Liidust ja ma kavatsen nii teha.”

Peaminister ütles, et senised kohtumised on olnud konstruktiivsed ja ta kohtub koos teiste valitsuse esindajatega lähipäevil parlamendiliikmetega, et saada kõige laiemalt teada seisukohad kogu parlamendis.

SNP parlamendifraktsiooni juht Ian Blackford kirjutas Mayle ja kutsus üles selgele heatahtežestile. Blackford ütles, et tulevaste arutelude aluseks peavad olema Ühendkuningriigi Euroopa Liidust lahkumise mehhanismi ehk artikli 50 ajapikendus, kokkuleppeta Brexiti välistamine ja teine referendum Euroopa Liidu üle.

Blackford kirjutas ka Corbynile, et õhutada teda toetama uut referendumit leiboristide ametliku seisukohana.

Plaid Cymru parlamendifraktsiooni juht Liz Saville Roberts ütles, et lähenes kohtumisele konstruktiivselt, aga ütles Mayle, et see ei tohi olla kohtumine kohtumise pärast.

„Me oleme pühendunud tõelise lahenduse leidmisele Brexiti-segadusele. See tähendab kokkuleppeta Brexiti laualt võtmist ja rahvahääletust meie Euroopa tuleviku üle,” ütles Saville Roberts.

Liberaaldemokraatide juht Sir Vince Cable ei ole pärast Mayga kohtumist avalikult esinenud, aga varem ütles ka tema BBC-le, et kokkuleppeta Brexit tuleb päevakorrast maha võtta ning peaminister peab olema valmis arutama uue referendumi korraldamist, mis on liberaaldemokraatide eelistus.