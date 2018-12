May kolm valikut: meil on võimalik lahkuda leppega, leppeta või üldse mitte

May tõdes BBCle, et osa parlamendist püüab talle ja kogu protsessile kaikaid kodaratesse loobida.

„On kolm võimalust: esimene on lahkuda Euroopa Liidust kokkuleppega… teised kaks võimalust on lahkuda ilma leppeta või üleüldse loobuda Brexitist,“ teatas ta. „On ilmselge, et parlamendis on neid, kes tahavad nurjata Brexitit ehk keerata tagasi brittide otsust, ja see ei ole minu meelest õige,“ märkis May.

Tema sõnul ei ole hea idee korraldada selles küsimuses uus rahvahääletus, andmaks inimestele taas võimaluse otsustada, kas valitsuse pakutavatel tingimustel Euroopa Liidust lahkuda.

May keeldus otseselt vastamast küsimusele, kas juhul, kui tundub, et lepe ei lähe parlamendist 11. detsembri hääletusel läbi, lükkab ta selle edasi, püüdes veel inimesi veenda.

BBC raadiokanali ajakirjanik küsis peaministrilt ka korduvalt, mis on tema „plaan B“, kui lepe läbi ei lähe, aga ei saanud sellele kohta Maylt ühelgi korral otsesest vastust.