May kaotas mitu olulist hääletust, Briti parlament sai Brexiti-leppe nurjamiseks võimu juurde

Potentsiaalselt kõige suurema mõjuga oli muudatusettepanek, mille heakskiitmisega andis parlament endale õiguse mõjutada valitsuse Brexiti-poliitikat. 11. detsembril läheb hääletusele May ja EL-i vahel kokkulepitud lahkumisleping, mille parlament suure tõenäosusega tagasi lükkab. Seejärel on valitsusel aega 21 päeva, et parlamendile uus lepe esitada. EL-ist väljaastumise seaduse eelnõusse tehtud muudatuse järgi on aga alamkojal nüüd õigus järgmisse leppe projekti omapoolseid muudatusi teha. See muudab leppe sõlmimise veelgi kahtlasemaks.

EU sources adamant that there can be no Withdrawal Agreement without a fully legally operational backstop. "Zero per cent" chance of backstop being scrapped, even if MPs reject the deal and/or May resigns. There is some frustration this still hasn't sunk in yet among MPs.