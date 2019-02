May ja Junckeri sõnul olid nende Brexiti-läbirääkimised jõulised aga konstruktiivsed

Juncker rõhutas aga endiselt, et lahkumiskokkulepet ei saa muuta, nagu May tahab. Siiski on Euroopa Liit Junckeri sõnul valmis lisama sõnu mittesiduvasse tulevaste suhete deklaratsiooni, mis kokkuleppega kaasas käib, vahendab BBC News.

Juncker ja May leppisid kokku, et kohtuvad enne veebruari lõppu edasisteks läbirääkimisteks.

Euroopa Liidu ja Ühendkuningriigi läbirääkimismeeskonnad peaksid samal ajal jätkama oma läbirääkimisi, et teha kindlaks, kas on võimalik leida lahendus, mis saaks suurima võimaliku toetuse Suurbritannia parlamendis ja vastaks Euroopa Ülemkogus kokku lepitud suunistele.

Esmaspäeval peavad Strasbourg’is läbirääkimisi Suurbritannia Brexiti-minister Steve Barclay ja Euroopa Liidu pealäbirääkija Michel Barnier.

May kinnitab, et Suurbritannia ei jää Iiri varuplaani lõksu. May sõnul peab see plaan muutuma, et saada parlamendiliikmete toetust. Viimased õhutasid Mayd otsima alternatiivseid asjakorraldusi, kui Brexiti-kokkuleppe eelmisel kuul tagasi lükkasid.