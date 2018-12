May hoiatas parlamenti: Brexiti-leppe tagasilükkamisele järgneb tõsine ebakindlus, mis võib päädida Euroopa Liitu jäämisega

May ütles usutluses ajalehele Mail on Sunday, et leppe tagasilükkamine tähendaks tõsist ebakindlust riigi tuleviku suhtes, vahendab uudistekanal BBC.

Ta hoiatas parlamendisaadikuid, et nende vastutegevus ainsale olemasolevale leppele võib viia uute üldvalimiste ja Euroopa Liitu jäämiseni.

Downing Street eitab, et hääletus võidakse edasi lükata, võimaldamaks peaministril saadikuid veel enam veenda lepet heaks kiitma. "Hääletus toimub teisipäeval," ütles valitsuse pressiesindaja BBCle.

Opositsioonilised leiboristid, liberaaldemokraadid, Šoti Rahvuspartei, aga ka koalitsioonis olevad Põhja-Iiri unionistid ja mitmed toorid on keeldunud lepet toetamast, mis tähendab, et suure tõenäosusega see rahvaesindajate heakskiitu ei pälvi.