May: hea Brexit riiklikes huvides on võimalik

May sõnul on Suurbritannia vaba sõlmima kaubandusleppeid teiste partneritega üle maailma. „See läheb selgelt kaugemale WTO kohustustest,” ütles May.

Ühendkuningriik lahkub ühtsest põllumajanduspoliitikast ja on taas vaba rannikuriik.

Peaministri sõnul hakkab välis- ja kaitsepoliitikas olema lähedane ja paindlik partnerlus Euroopa Liiduga.

„Brexiti jaoks ei olnud valmis jooniseid,” ütles May. „Ma olen olnud öösel ja päeval pühendunud Brexitile, pühendunud referendumi tulemusele ja tagamisele, et Ühendkuningriik lahkub täielikult ja õigel ajal. Ma olen alati öelnud, et see on keeruline ja raske töö ja see on olnud frustreeriv protsess. Hea Brexit riiklikes huvides on võimalik.”

May ütles, et lõplik diil on kokku lepitud ja ta toob selle parlamenti ja palub parlamendiliikmetel mõelda riiklikele huvidele ja anda sellele oma toetuse.

Vastuhääletamine viiks May sõnul tagasi algusse.

May ütles, et Briti rahvas tahab, et parlamendiliikmed läheksid edasi muude küsimustega, nagu töökohtade loomine, perekondade aitamine elukallidusega toimetulekul ja riigile parema tuleviku tagamine.

May sõnul on valik selge: otsustada lahkuda ilma kokkuleppeta, riskida Brexiti toimumata jäämisega või ühineda ja toetada parimat lepingut, mida on võimalik läbirääkimistel saavutada.

„See kokkulepe lõpetab vaba liikumise, toob tagasi kontrolli meie piiride, seaduste ja raha üle ning annab sõltumatu välis- ja kaitsepoliitika, jätkates samas julgeolekukoostööd, et hoida meie rahvas väljaspool ohtu,” ütles May.

May väitel täidab kokkulepe Briti rahva soovi.