May ei ole rahul Mi5 tööga äärmuslastega tegelemisel

Suurbritannia peaminister Theresa May nõudis julgeolekuteenistuselt Mi5, et see peaks terroriohuga sammu. Ajalehe The Times väitel ei ole valitsusjuht sugugi rahul luureagentuuri meetoditega potentsiaalsete džihadistidega tegelemisel.

May ütles pühapäeval pärast valitsuse kriisikomitee Cobra kohtumist avalikkusele, et „me ei saa ega tohi teeselda, et asjadel on võimalik lasta jätkuda senisel viisil.“ Tema sõnum, et ekstremismi tolereeritakse kodumaal liiga palju, pidi teadaolevalt jõudma ennekõike just julgeolekuteenistusteni.

Ühe Mayle lähedalseisva isiku sõnul on valitsusjuht pärast kaht viimast terrorirünnakut üha rahulolematum. „Me usume, et seisame silmitsi selle ohu uue suundumusega. Terrorism sünnitab terrorismi. [Äärmuslastele] annab indu… üksteise jäljendamine,“ lausus peaminister.

Valitsusjuht lubas vajalike ressursside tagamist politseile ja julgeolekuteenistustele, et kasvava ja muutuva terroriohuga võidelda.

Valitsusallikate sõnul on terroristide aktiviseerumise tõttu vaja kiiret ülevaadet ohtu kujutavatest isikutest. Teadaolevalt on julgeolekuteenistuste täieliku või osalise jälgimise all vähemalt 3000 inimest.