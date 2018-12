May: Brexiti-lepet ei panda hääletusele enne jaanuari teist poolt

Selleks ajaks on EL-ist väljumiseni jäänud vaid veidi üle kahe kuu. May sõnul algaks parlamendidebatt jaanuaris ning hääletus toimuks jaanuari kolmanda nädala jooksul. Varasema kava kohaselt oleks hääletus pidanud toimuma 11. detsembril, ent May võttis eelnõu tagasi, kuna parlament oleks selle pea kindlasti tagasi lükanud.

May kinnitas parlamendile, et püüab EL-ilt saada täiendavaid poliitilist ja juriidilisi kinnitust, et lepinguga Põhja-Iirimaale tagatav eristaatus ei jää alaliseks. EL-i valitsusjuhtide ja Euroopa Komisjoni kinnitusel ei saa EL anda konkreetsemat garantiid kui lahkumislepingus kirjas. Lepingu järgi on Põhja-Iirimaa eristaatus vajalik juhul, kui EL-i ja Suurbritannia vahelist kaubanduslepingut pole õigeaegselt ehk 2021. aasta lõpuks sõlmitud. Eesmärk on vältida piirikontrolli Iiri Vabariigi ja Põhja-Iirimaa vahel, mille Iiri Vabariik on seadnud lepingu eeltingimuseks. Ehkki iirlastel poleks üksinda võimalik väljumislepet vetostada, on igal EL-i riigil võimalik panna veto tulevasele Briti-ELi kaubanduslepingule.

Lisaks välistas May taas uue euroreferendumi korraldamise. „Me ei tohi murda Briti rahva usaldust, püüdes uut referendumit korraldada,” kommenteeris peaminister.