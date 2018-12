May ähvardas Brüsselis: ma lasen lahkumisleppe põhja

Otsekoheses vestluses Euroopa Liidu juhtidega Brüsselis, ütles peaminister May, et juhul, kui Euroopa Liit ei ole nõus lahkumisleppe tingimusi Suurbritannia huvides parandama, võib ta selle kasvõi järgmisel nädalal parlamenti äkkhääletusele viia, vahendab ajaleht The Finacial Times (FT).

Arvestades, et May otsustas parlamendihääletuse korraldamisest eelmisel nädalal loobuda, olles hirmul, et see võib „märkimisväärse tulemusega” läbi kukkuda, võis tema väljaütlemist reedel näha kui ähvardust, et ta laseb parlamendisaadikutel lahkumisleppe veel enne jõulupühi läbi kukutada.