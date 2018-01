Mauritiusele läheneb ohtlik troopiline tsüklon! Eestlane kohapeal: poed ja koolid on kinni, ühistransport ei sõida

India ookeanis asuvale Mauritiuse saarele läheneb ohtlik troopiline tsüklon Berguitta. Soome meedia kajastab, et hotellides on lõksus sadu põhjanaabreid, kohapeal on ka eestlasi.

Iltalehti vahendab, et meteoroloog Adam Douty sõnutsi võivad Berguitta'l olla väga rängad mõjud. Tsüklon peaks saareni jõudma juba ööl vastu neljapäeva. AccuWeather kirjutab, et kui see jõuab saarele praegusel kujul, siis pole välistatud ka hukkunud.

Teema kerkis täna üles ka trip.ee lehel. Üks eestlasest rändur kirjutas veidi enne kella 17, et on hetkel Mauritiusel ja tsükloni Berguitta ootel. Ta lisas, et poed ning koolid on kinni, ühistransport ei sõida. "Kui saabusime, siis lennukis pidi kaardil märkima, kus peatud, kuid ilmselt on see puhas formaalsus." Ta lisas, et on tsüklonite aeg ning vihma sajab päris tihedalt.

Iltalehti vahendab, et soomlasi on saarel sadu. Hotellides on töötajad manitsenud, et turistid püsiks oma tubades. Üks soomlanna rääkis väljaandele, et kohalikud on varunud vett ning toitu. Seetõttu on paljudes poodides letid juba tühjad.

Reuters kirjutab, et saare suurim sadam ning lennujaam on samuti suletud.

Our Terra satellite sees Tropical Cyclone #Berguitta heading toward Mauritius in the Southern Indian Ocean. https://t.co/Qd7ErK8THg pic.twitter.com/swjt6rMiln — NASA Earth (@NASAEarth) January 16, 2018

Näiteks 1994. aastal tabas saart tsüklon Hollanda, mille tõttu hukkus kaks inimest ning hävis 450 majapidamist. Kahju oli kokku 135 miljonit dollarit.