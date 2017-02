Mattis: USA ei kavatse Iraagi naftat endale võtta

Ameerika Ühendriikide sõjaväe eesmärk Iraagis ei ole „omastada kellegi naftat“, ütles kaitseminister James Mattis esmaspäeval, distantseerides end president Donald Trumpi sellekohastest märkustest.

Oma esimesel ametlikul visiidil Iraaki loodab Mattis hinnata Ameerika Ühendriikide toetusel Islamiriigi vastu võitleva Iraagi armee sõjalisi püüdlusi Islamiriigi vastu, ennekõike saada ülevaade lahingutegevusest Mosuli suunal, mis on üks viimastest terroriorganisatsiooni tugipunktidest.

Kuid tal tuleb ühtlasi selgitada president Trumpi remarke ja tegevust, sh otsust keelata iraaklastel Ameerika Ühendriikidesse siseneda ja ütlust, et ameeriklastel tulnuks 2003. aastal Iraaki tungides haarata kontroll riigi naftaväljade üle.

James Mattis Foto: Sagar Meghani, AP/Scanpix

Trump ütles jaanuari algul CIA peakorterit külastades: „Me pidanuks [Iraagi] nafta endale jätma. Kuid, okei, võib-olla saate te veel ühe võimaluse.“ Mattis välistas selle esmaspäeval otsesõnu: „Me pole siin selleks, et kellega naftat omastada.“

Tegemist ei ole esimese korraga, mil Mattis ei nõustu president Trumpi poliitiliste seisukohtadega. Mullu tunnistas Trump, et Mattis suutis teda veenda, et piinamismeetodite kasutamisest terroristide ülekuulamisel ei ole suurt kasu. „Ta ütles: „Anna mulle pakk sigarette ja paar õlut ning ma saavutan parema tulemuse,“ meenutas Trump erukindrali sõnu. „Mulle avaldas see vastus väga muljet,“ tunnistas tänane riigipea.

James Mattis Foto: Lolita Baldor, AP/Scanpix

Mattis on erinevalt Trumpist kriitiline Venemaa ja selle riigipea Vladimir Putini suunal. Ühtlasi distantseeris ta ennast nädalavahetusel ka Trumpi seisukohast, et meedia on Ameerika rahva vaenlane, öeldes, et tal ei ole pressiga probleeme.

Ka üritas kaitseminister veenda presidenti tegema sissesõidukeelus erandit iraaklastele, kellest oli Ameerika Ühendriikide sõjaväel aastate jooksul kasu, sh tõlkidele. Ta tunnistas, et pole näinud uut täidesaatvat korraldust, mida administratsioon kaalub. „Kuid ma olen praegu veendunud, et selles on astutud samme, tagamaks sissepääs Ameerika Ühendriikidesse neile, kes meiega külg-külje kõrval on võidelnud.“