Mässulised vaevad Ida-Ghouta enklaavi käest andmist

Süüria mässulised asusid evakueeruma Ida-Ghouta erinevatest linnadest, vahetult enne valitsusvägede edasist pealetungi, mille eesmärk on enklaav tagasi võtta.

Tuhanded inimesed transporditi laupäeva õhtul bussidega ära Douma linnast, mis on hoolimata valitsusvägede pingutustest veel tänaseni mässuliste kontrolli all, vahendab uudistekanal BBC.

Mässulisi asuti evakueerima pärast vastavasisulist humanitaarkokkulepet valitsusvägede ja kohaliku mässulisorganisatsiooni Faylaq al-Rahman vahel. Antud kokkuleppe kohaselt on mässulistel võimalik toimetada oma inimesed Idlibi provintsi, mis on osaliselt opositsiooni kontrolli all. Teadaolevalt peab konkureeriv mässuliste rühmitus Jaish al-Islam aga läbirääkimisi Douma võimalikust üle andmisest.

Mässuliste ja nende perede väljatoimetamist linnadest nagu Zamalka, Arbin ja Ain Tarma, pidi alustatama juba eile hommikul, kuid transport jõudis linna alles pärastlõunal.

70% Ida-Ghouta enklaavist on juba president Bashar al-Assadi kontrolli all. Tuhanded inimesed on jätnud oma elu alates valitsusvägede pealetungist, mida alustati mässuliste vastu eelmisel kuul venelaste sõjalisel toetusel.

Al-Assadi jõududel õnnestus mõne nädalaga Ida-Ghouta kolmeks osaks eraldada, sundides mässulisi taganemise üle läbi rääkima.