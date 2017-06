Massimõrvar Breivik kaebab Norra riigi inimõiguste kohtusse

Norra ülemkohus otsustas täna mitte menetlusse võtta massimõrvar Anders Behring Breiviki apellatsiooni, mille järgi riik rikub teda üksikvangistuses hoides tema inimõigusi.

Breiviki advokaat Oysten Storrvik ütles, et mees pöördub Euroopa Inimõiguste Kohtusse (EIK). „Me kaebame kaasuse edasi Strasbourgi nii kiiresti kui võimalik,“ ütles advokaat Reutersile.

Breivik süüdistab Norra riiki Euroopa inimõiguste konventsiooni kahe pügala rikkumises, millest esimene keelab inimese ebainimliku ja alandava kohtlemise või karistamise ja teine garanteerib õiguse era- ja pereelu ning kirjavahetuse puutumatusele, vahendab uudisteagentuur.

Breivikil on vanglas kolm kongi - üks elamiseks, üks õppimiseks ja üks trennitegemiseks. Tal on ka televiisor, DVD-mängija, mängukonsool, kirjutusmasin ja juurdepääs raamatutele ja ajalehtedele.

Kuriteo järel on Breivik olnud üksikvangistuses ja tema kontaktid välismaailmaga on range kontrolli all. Mehe kirjad loevad vanglaametnikud läbi, et takistada tal „äärmuslaste võrgustiku“ loomist.

Mehele mõisteti 2012. aastal maksimaalne karistusmäär ehk 21 aastat. Kohus võib seda vajadusel pikendada.

Anders Behring Breivik korraldas 2011. aastal terrorirünnaku Oslos ja Utøya saarel. Hukkus 77 inimest.