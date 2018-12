Mart Helme Strasbourgi tulistamise taustal: rändeleppega avaks Eesti valitsus meie riigi ukse islamiterrorismile

Mart Helme sõnul on kõige traagilisem, et Eesti poliitikud keelduvad Lääne-Euroopa kogemusest õppimast. "Valitsus kavatseb nädala pärast kinnitada ÜRO peaassambleel Eesti liitumise ÜRO rändeleppega ja see teeb Eestist pikas plaanis islamiterrorismi importiva riigi. Praegu on veel aega ümber mõelda ja mitte avada meie riigi uksi massiimmigratsioonile ja sellega kaasnevale islamiterrorismile."

Helme ütleb, et iga kord pärast järjekordset islamistide veretööd hakkab Euroopa ja Eesti poliitikutelt sadama terrorismi hukkamõistvaid avaldusi ja üleskutseid selle väljajuurimiseks. "Aga nii nagu iga kord, võime ka nüüd kindlad olla, et seda juttu aetakse vaid rahva uinutamiseks," ütleb Helme.

"Tegusid ei saagi järgneda, sest keeldutakse otsa vaatamast tõsiasjale, et võikate veretegude juured on islamiriikidest lähtuvas massimmigratsioonis. Euroopa poliitikud ei suuda valusa tõega leppida,

sest nad ise on võõrtööjõu sildi all terrorismi juba aastakümneid Euroopasse importinud."