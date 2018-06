Marko Mihkelson: Trumpi ja Putini kohtumist ei maksa üle dramatiseerida

Välispoliitika asjatundja Marko Mihkelson ei usu, et USA on valmis pehmendama on senist Venemaa-poliitikat, olgugi, et kaks riigipead juba lähitulevikus kohtuma peaksid.

USA president Donald Trump ütles eile ajakirjanikele, et tema kohtumine Venemaa presidendi Vladimir Putiniga toimub ilmselt "mitte väga kauges tulevikus".

Marko Mihkelson ei usu, et pöördumine suhtumise business as usual juurde võiks kõne alla tulla."Meile kinnitati, et Ühendriikide viimaste kuude ja aastate poliitikat Venemaa suunas ei muudeta ja USAs Kongressi pädevuses olevas sanktsioonide jätkamises ollakse kindlad," ütles riigikogu väliskomisjoni visiidi käigus eelmisel nädalal kohaliku senati liikmetega kohtunud Marko Mihkelson Delfile.

Mihkelson arvab, et kindlasti ei maksa seda kohtumist üle dramatiseerida, aga siiski on küsimärke tekitanud USA presidendi väljaütlemised Toronto G7 tippkohtumise ajal, kus Trump mäletatavasti ütles, et võiks kaaluda Venemaa G7sse tagasi kutsumist. Ta on eelnevalt väljendanud ka ajakirjanduses oma arvamust, et Krimm võiks kuuluda Venemaale.

"Me teame, et kõige teravam päevakorra punkt on praegu [NATO] koormajagamise teema, mis on eriti suur probleem USA-Saksamaa suhetes. Väga oluline on, et nii Trump kui Putin läheksid kohtumisele teadmisega, et NATO on tugev ja ühtne, " ütles Mihkelson.

11-12 juulini toimub Brüsselis NATO tippkohtumine ja Venemaa ja Ühendriikide presidentide kohtumine peaks toimuma pärast seda.