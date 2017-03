Mark Rutte: Hollandis on valet sorti populism peatatud

Hollandis on „valet sorti populism“ peatatud, kuulutas Hollandi peaminister ja liberaalse erakonna VVD juht Mark Rutte pärast esimeste valimistulemuste teatavaks saamist. VVD võidab valimised, kuigi kaotab parlamendi alamkojas Tweede Kameris kümmekond kohta.

„Pärast Brexitit ja pärast valimisi Ühendriikides öeldi valet sorti populismile „pea kinni“,“ sõnas Rutte, kes võib alustada oma kolmanda valitsuse moodustamist, vahendab De Telegraaf.

„Kampaania käigus on vältimatu, et erinevusi rõhutatakse. Neid on viimastel päevadel loomulikult suurendatud. Aga nüüd on tähtis riik taas ühendada ja stabiilne valitsus moodustada, et me võiksime riiki järgmised neli aastat stabiilsel viisil valitseda,“ ütles Rutte. „Ja ma tahan selle nimel kõik anda.“

„Me elame kihvtil maal,“ teatas Rutte.