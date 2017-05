Marine Le Pen loobub euroalast ja EL-ist lahkumise nõudmisest

Prantsusmaa paremäärmusliku erakonna Rahvusrinne juht Marine Le Pen loobub püüdlustest Euroopa Liidust lahkumise ja Prantsuse frangi taas kasutusele võtmise suunas, teatas erakonna peamine majandusstrateeg Bernard Monot Briti ajalehele Daily Telegraph.

Le Pen ütles reedel, et Rahvusrinne alustab debatti oma firmamärgiks saanud eurovastaste seisukohtade üle pärast järgmisel kuul toimuvaid parlamendivalimisi, vahendab Reuters.

„Ei tule mingit Frexitit. Me oleme tähele pannud, mida Prantsuse rahvas meile ütles,“ teatas Monot.

„Ma mõtlen jätkuvalt, et euro ei ole tehniliselt elujõuline, aga meil ei ole mõtet kangekaelselt peale käia. Nüüdsest alates on meie poliitika EL-i lepingute uuesti läbirääkimine, et anda meile rohkem kontrolli meie eelarve ja pangandusregulatsioonide üle,“ ütles Monot Daily Telegraphile.

Euroalast ja Euroopa Liidust lahkumine olid Le Peni selleaastase ja 2012. aasta presidendikampaania peamised lubadused. Enamik Prantsuse valijaid on aga küsitluste järgi euro poolt.

Prantsusmaa värske president Emmanuel Macron on püüdnud taas ergutada Prantsuse-Saksa suhet, mis on Euroopa Liidu keskmes. Macron hoiatas kampaania ajal, et eurot ei pruugi aastakümne pärast olemas olla, kui Pariis ja Berliin rahaliitu tugevdada ei suuda.