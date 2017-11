Manhattanil kaheksa inimese tapmises kahtlustatav on Uberi juhina tegutsenud usbekk

Eile New Yorgis Manhattanil autoga jalgrattateele sõitnud ning kaheksa inimest tapnud ja enam kui tosinat vigastanud mees on 29-aastane usbekk Saifullo Saipov. Teda tulistas politseinik ja ta viidi vahi all haiglasse.

Usbekistanis sündinud Saipov on elanud Ohios, Floridas ja viimati New Jersey osariigis Patersonis. Tal on naine ja kolm last, kinnitas USA Föderaalne Juurdlusbüroo (FBI) BuzzFeed Newsile.

Saipovist sai USA alaline elanik 2010. aastal pärast rohelise kaardiga riiki sisenemist Diversity Visa Program’i raames, teatas ABC News. Tegemist on loteriisüsteemiga inimestele riikidest, kust sisseränne USA-sse on väike.

Florida juhiloaga Saipov töötas Uberi juhina. Uberi esindaja kinnitas BuzzFeed Newsile, et talle on tehtud taustakontroll.

Ohio Summiti maakonna andmed näitavad, et abielutunnistus on 2013. aasta aprillis välja antud tollal 25-aastasele Sayfulloh Saipovile ja 19-aastasele Nozima Odilovale. Saipovi sünnikohaks on märgitud Taškent, Usbekistan ja elukutseks veokijuht.

Loe veel

Sayfulloh Saipovi nimele oli 2011. aastal registreeritud Ohios veokiettevõte Sayf Motors Inc. 2013. aastal registreeris ta uue ettevõtte Bright Auto LLC, mis tegutseb senini ja kus on transpordiameti andmetel üks veok ja üks juht. Ettevõte on registreeritud Ohio osariigis Cuyoga Fallsis samale aadressile, mis on abielutunnistusel.

Kohtuandmete järgi on Saipovil mitmes osariigis politseiga tegemist olnud. Need on olnud liiklusalased rikkumised ja ühel korral ei ilmunud ta õigeks ajaks kohtusse.