Manchesterist pärit laulja Morrissey: peaminister elab kuulikindlas mullis ja kuninganna aiapidu ära ei jäta

Manchesterist pärit laulja ja kunagise legendaarse ansambli The Smiths juhtfiguur Morrissey, kes teadaolevalt end oma ütlustes tagasi ei hoia, ründas ägedalt avaliku elu tegelasi, sealhulgas kuningannat ja peaminister Theresa Mayd.

„Theresa May ütleb, et sellised rünnakud „ei murra meid“, aga tema enda elu elatakse kuulikindlas mullis ja ilmselgelt ei pea tema täna Manchesteri surnukuurides ühtki noort inimest tuvastama. „Ei murra meid“ tähendab ka seda, et see tragöödia ei murra teda ega tema sisserändepoliitikat. Manchesteri noored inimesed on juba murtud, tänu kõigele sellele samale, Theresa. Sadiq Khan ütleb, et „London on Manchesteriga ühtne“, aga ei mõista hukka Islamiriiki, kes on võtnud pommi eest vastutuse. Kuninganna saab absurdset kiitust oma „karmide sõnade“ eest rünnaku kohta, ometi ei jäta ta ära tänast aiapidu Buckinghami palees, mille eest ei ole vaba ajakirjanduse Suurbritannias lubatud mingit kriitikat. Manchesteri linnapea Andy Burnham ütleb, et rünnak on „äärmuslase“ kätetöö. Äärmusliku mille? Äärmusliku jänese?

Tänapäeva Suurbritannias näivad kõik olevat hirmust tardunud selle ees, et öelda ametlikult, mida me kõik ütleme eraviisiliselt. Poliitikud ütlevad meile, et ei karda, aga nad ei ole kunagi ohvrid. Kui lihtne on mitte karta, kui ollakse tulejoone eest kaitstud. Inimestel ei ole sellist kaitset,“ kirjutas Morrissey Facebookis.