Manchesteri terroristi nimi lekkis Trumpi administratsioonist enne, kui Briti politsei selle avaldas

USA ametnikke kritiseeritakse Manchesteri enesetaputerroristi Salman Abedi isiku lekitamise eest enne, kui Briti politsei ametlikult tema nime avaldas. Abedit mainiti meedia teadetes, mis viitasid allikana „USA ametnikele“, samas kui Briti ametnikud jäid kidakeelseteks.

See tekitab uut muret USA presidendi Donald Trumpi administratsiooni lekete üle kaks nädalat pärast seda, kui Trump paljastas ülisalajast ilmselt Iisraelilt saadud informatsiooni Venemaa välisministrile Sergei Lavrovile. Kriitikud hoiatavad, et USA liitlased võivad tulevikus olla vähem valmis USA-ga luureandmeid jagama, kirjutab Guardian.

Kuigi Briti ajakirjanikel oli Abedi nimi teada, keeldusid Ühendkuningriigi valitsus ja Suur-Manchesteri politsei seda üle kahe tunni pärast seda, kui see USA pressis avaldati, kinnitamast. Varem andis Briti valitsus mõista, et ei pruugi nime juurdluse huvides avaldada kogu teisipäeva.

USA ABC televõrgu korrespondent kirjutas ööl vastu teisipäeva Twitteris, et juhtiv teooria Manchesteri rünnaku kohta on, et see oli enesetapu pommirünnak. Allikaks teatas ABC korrespondent USA kõrge õiguskaitseorganite ametniku, kes on juurdlusega kurssi viidud.

CBS ja NBC olid teisipäeval kärmed kahtlusaluse nime avaldama. Londonis peakorterit omav rahvusvaheline organisatsioon Reuters avaldas nime samuti, viidates „kolmele USA ametnikule“, enne kui Briti politsei nime avaldas.

Suurbritannia siseminister Amber Rudd ütles intervjuus Sky Newsile, et Briti võimud tahavad kontrollida informatsiooni, mis välja antakse. Ruddi sõnul on "ärritav", kui informatsioon tuleb välja teiste riikide kaudu. Ruddi sõnul ütles ta seda selgelt ka ameeriklastele ja nõudis, et seda rohkem ei juhtuks.