Manchesteri ründaja Salman Abedi sündis kohalike Liibüa pagulaste perre

Esmaspäeva õhtul Manchesteris enesetapurünnaku korraldanud 22-aastane Salman Ramadan Abedi sündis Manchesteris 1994. aasta vana-aastaõhtul Liibüa päritolu perekonda.

Abedi vanemad saabusid Suurbritanniasse pagulastena, vahendab BBC News.

Abedil on vähemalt kolm õde-venda: vanem vend, kes on sündinud Londonis, ning noorem vend ja õde, kes on sündinud Manchesteris.

Abedi käis kohalikes koolides, oli Manchester Unitedi jalgpalliklubi fänn ja töötas pagaritöökojas.

Manchesteris elab üks suuremaid liibüalaste kogukondi Suurbritannias ning naabrite sõnul oli Abedi perel teatud aegadel aastas väljas Liibüa lipp.

Salfordi ülikool kinnitas, et Abedi on olnud nende tudeng.

Manchesteri islamikeskuse, mida tuntakse Didsbury mošeena, esindaja Fawaz Haffar ütles, et Abedi käis tõenäoliselt seal palvetamas. Haffar rõhutas, et mošee on mõõdukas, moodne ja liberaalne ning politseiga koostööd tegeva organisatsiooni liige. Haffari sõnul on Abedi isa olnud mošees palvele kutsuja ja vend tegutsenud seal vabatahtlikuna.