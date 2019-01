Manchesteri rongijaamas pussitati vana-aastaõhtul kolme inimest

Juhtum leidis aset kohaliku aja järgi kell 20.50 (Eesti aja järgi kell 22.50), kui Manchesteri Victoria nimelises raudteejaamas ründas mees, kes tunnistajate sõnul karjus Allahi nime, ühte meest, ühte naist ja ühte politseinikku, jagades neile valimatult noahoope, vahendab uudistekanal BBC.

Just been very close to the most terrifying thing. Man stabbed in Manchester Victoria station on tram platform. Feet from me, I was close to jumping on the tracks as attacker had long kitchen knife. Totally shaken. This is seriously messed up. pic.twitter.com/CnUw7j2TOT— ᔕᗩᗰ ᑕᒪᗩᑕK (@Clack_Sam) December 31, 2018