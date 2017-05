Manchester Arenal kohalviibinud: käis kõva pauk, kõik hakkasid karjuma ja välja jooksma

Tunnistajad rääkisid ajalehe Guardian reporteritele hetkedest pärast kontserdi lõppu, kui oli kuulda kõva pauku.

Majid Khan, 22: „Käis tohutu pommi moodi pauk, mis tekitas kõigis tohutu paanika ja me kõik püüdsime areenilt põgeneda. See oli üks pauk ja põhimõtteliselt kõik areeni teiselt küljelt, kust pauk kostus, hakkasid äkki meie suunas jooksma, kui üritasid välja saada.“

Oliver Jones, 17 koos 19-aastase õega: „Pauk kajas areeni fuajees ja inimesed hakkasid jooksma.“

Erin McDougle, 20, Newcastle’ist: „Kontserdi lõpus käis kõva pauk. Tuled juba põlesid, nii et me teadsime, et see ei olnud osa šõust. Alguses me arvasime, et see oli pomm. Oli palju suitsu. Inimesed hakkasid välja jooksma. Kui me areenilt välja saime, oli seal kümneid politseibusse ja üsna vähe kiirabiautosid.“

Grupp noori mehi Sheffieldist ütles, et nad nägid vähemalt viit verist inimest ja teisi, keda kanti välja. Üks rääkis: „Ariana Grande oli just eesriide taha läinud ja tuleb süttisid, kui toimus võimas pauk ja tekkis suur suitsupilv. Ma nägin viit inimest, kes olid üleni verega kaetud.“

Sophie Tedd, 25, Darlingtonist: „Kõik hakkasid karjuma ja meid trambiti peaaegu jalge alla. Oli põlemishais.“