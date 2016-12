Maltal kaaperdatud Liibüa lennukilt on reisijad pääsenud, kaaperdajad andsid alla

Malta saarel maandus täna kaaperdatud reisilennuk 120 inimesega pardal. Malta peaministri Joseph Muscati teatel olid kaaperdajad kella 16.45ks end võimude kätte andnud.

Väljaande Times of Malta esialgsetel andmetel oli tegu Liibüas Sebhast Tripolisse lennanud siselennuga, mille 120st pardalolijast 111 on reisijad.

Lennuk on Afriqiyah Airwaysi Airbus A320. Pardal on teadaolevalt kaks end Gaddafi-meelseteks nimetavat kaaperdajat, kes väidavad, et neil on käsigranaadid. Kaaperdajad on lubanud reisijatel minna, kui tema nõudmised täidetakse. Nõudmiste kohta midagi täpsemat teada ei ole.

Väidetavalt on kaaperdajad nõustunud oma relvad ära andma ja pantvangid vabastama, kella 15.20ks oli 65 pantvangi vabastatud.

Informed of potential hijack situation of a #Libya internal flight diverted to #Malta. Security and emergency operations standing by -JM— Joseph Muscat (@JosephMuscat_JM) December 23, 2016

It has been established that #Afriqiyah flight has 111 passengers on board. 82 males, 28 females, 1 infant.— Joseph Muscat (@JosephMuscat_JM) December 23, 2016

65 passengers released so far.— Joseph Muscat (@JosephMuscat_JM) December 23, 2016

Further 44 passengers being released.— Joseph Muscat (@JosephMuscat_JM) December 23, 2016







Potentially 2 hijackers and some crew members still on board aircraft.— Joseph Muscat (@JosephMuscat_JM) December 23, 2016







Final crew members leaving aircraft with hijackers.— Joseph Muscat (@JosephMuscat_JM) December 23, 2016