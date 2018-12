Malmös toimusid järjekordsed plahvatused, üks inimene viidi haiglasse

Svt.se kirjutab, et politsei sai varahommikul kella 4.30 paiku väljakutse ​​Västra Söderkulla piirkonda, kus kuuldi valju pauku. Selgus, et lõhkekeha plahvatas ühe eramaja juures. Kõikjal oli tossu ning klaasikilde. Haiglasse viidi 18-aastane noormees. Praegu on politseil põhjust arvata, et ta oli plahvatuse korraldamisega seotud. Politseist öeldi ajakirjanikele, et pole mingeid andmeid, et noormees selle majaga kuidagi seotud oleks, mistap on küsimus, mis ta seal üldse tegi. Noormehe vigastused on eluohtlikud.

Pärast kella viite hommikul tuli teade teisest plahvatusest circa kolm kilomeetrit eemal. Sel korral kärgatas lõhkekeha taas ühe elumaja ees. Õnneks keegi viga ei saanud.

Politsei uurib juhtunu asjaolusid.