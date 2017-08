Malmös röövis varaste jõuk kauplust ja tulistas kaht inimest

Foto on illustreeriv

Rootsi suurlinna Malmö südalinna lähedal tulistas reedel kurjategijate jõuk kahte müüjat.

Tulistamine leidis aset Södra Sofielundi linnaosas reede pärastlõunal kohaliku aja järgi kell 15.30, vahendab uudistekanal The Local.

Võimud leidsid sündmuskohale jõudes eest kaks kuulihaavadega poetöötajat.

Malmö politsei pressiesindaja Calle Persson ütles uudisteagentuurile TT, et on „küllaltki ebatavaline, et röövimise käigus avatakse inimeste pihta tuli“.

„Varaste jõuk karjus: „kus on raha, kus on raha“, ja tulistas mind kõigepealt ühte ja seejärel teise jalga,“ rääkis kaupluse omanik ajalehele Kvällsposten.

Jõuk koosnes kolmest või neljast meesterahvast, kellel õnnestus röövi järel põgenema pääseda, tõdes politsei.