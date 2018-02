Maldiividel toimuvasse võimuvõitlusse kutsuti sekkuma Indiat

India ookeanis asuva saareriigi Maldiivide endine president Mohamed Nasheed kutsus täna Indiat appi lahendama riigi poliitilist kriisi, mis eskaleerus pärast seda, kui president Abdulla Yameen kuulutas välja eriolukorra ja sõjavägi vahistas tippkohtuniku.

Maldiivid sattusid kaosesse eelmisel neljapäeval, kui ülemkohus andis korralduse üheksa vangistatud opositsioonipoliitiku vahistamiseks, leides, et nende kohtuprotsessid olid poliitiliselt motiveeritud ja vigased, vahendab Hindustan Times.

Valitsus keeldus kohtuotsust täitmast, mis kutsus pealinnas Males esile protestilaine ning toimusid kokkupõrked meeleavaldajate ja politseinike vahel.

Eile kuulutas Yameen välja eriolukorra. Ülemkohtunik Abdulla Saeed ja veel üks kohtunik Ali Hameed vahistati. Nendevastase juurdluse või süüdistuste kohta mingit informatsiooni ei antud.

Eindine president Maumoon Abdul Gayoom, kes on liitunud opositsiooniga, vahistati oma kodus.

Nasheed, kelle Maldiivide demokraatlik partei tegutseb Sri Lanka suurimas linnas Colombos, palus India abi. Ta kutsus Indiat tegutsema kiiresti, et kriis lahendada.

„President Yameeni teade, mis kuulutab välja eriolukorra, fundamentaalsete vabaduste keelamise ja ülemkohtu töö peatamise, on võrdväärne sõjaseisukorra kehtestamisega Maldiividel. See deklaratsioon on põhiseadusevastane ja ebaseaduslik. Keegi Maldiividel ei ole kohustatud ega pea seda seadusvastast korraldust järgima,” ütles Nasheed.

Nasheed väljendas muret ka Yameeni tahtliku venitamise üle ülemkohtu otsuse täitmisel, mis näeb ette poliitvangide viivitamatu vabastamise.

Riigi esimene demokraatlikult valitud president, 50-aastane Nasheed mõisteti 2015. aasta märtsis terrorismisüüdistuste alusel 13 aastaks vangi. Ta sai Suurbritannias varjupaiga.

2013. aastal võitis Nasheedi valimistel napilt Yameen. Nasheedi sõnul olid tema terrorismisüüdistused poliitiliselt motiveeritud.

Maldiivide valitsus väidab, et Nasheed on kuriteos süüdi mõistetud ja ta on kodumaal tagaotsitav vanglakaristuse kandmiseks.