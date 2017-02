Malaisias vahistati Kim Jong-uni poolvenna mõrvaga seoses ka kolmas isik

Malaisia politsei teatas, et seoses Põhja-Korea juhi Kim Jong-uni poolvenna Kim Jong-nami arvatava salamõrvaga on vahistatud ka kolmas isik.

Politseiametnik Abdul Samah teatas, et kolmapäeva õhtul peeti kinni malaislasest mees, kes arvatakse olevat teise kahtlusaluse meessõber, vahendab Associated Press.

Samahi sõnul andis mees informatsiooni, mis viis Indoneesia reisidokumente kasutanud naise vahistamiseni.

Indoneesia välisministeerium esitas aga taotluse, et konsulaarametnik saaks vahistatud Indoneesia dokumentidega naisega kohtuda. Ministeerium teatas neljapäeval, et Malaisia ja Indoneesia Kuala Lumpuri saatkonna andmete järgi on naine Indoneesia kodanik.