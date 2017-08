Malaisia valitsus: ateistid tuleb kinni võtta ja ümber õpetada

Üha fundamentalistlikumaks muutuva moslemitest enamusega Malaisia peaministri siseringi kuuluv Shahidan Kassim teatas, et riigis elavad ateistid tuleb kinni võtta, sest nad rikuvad põhiseadust, ning kutsus islamiõpetlasi uskmatuid harima.

„[Föderaalpõhiseadus] ei maini ateiste. See on vastuolus põhiseaduse ja inimõigustega,“ ütles Kassim pressikonverentsil, vahendab The Independent. „Ma teen ettepaneku, et me võtame nad jõuliselt kinni ja palume abi nende gruppide tuvastamiseks.“

Malaisia põhjaosast Tai piiri äärest Arau linnast valitud parlamendiliige ütles, et ateistid on eksiteele juhitud, ning väitis, et nad ei taha ateistid olla, kuid see juhtub religioosse hariduse puudumise tõttu.

Kassim kutsus kõiki muftisid neid usu juurde tagasi tooma.

Malaisia valitsus andis korralduse alustada uurimist riigis tegutseva rahvusvahelise ateistliku organisatsiooni üle. Atheist Republicu kohaliku osakonna pealinnas Kuala Lumpuris toimunud kokkutulekust tehtud fotod tekitasid mõnedes moslemites pahameelt ja viisid tapmisähvardusteni sotsiaalmeedias.

Malaisia usuasjade aseminister Asyraf Wajdi Dusuki ütles esmaspäeval, et andis föderaalterritooriumide islami usuasjade ametile korralduse Atheist Republicu osakonna tegevust uurida, et teha kindlaks, kas selles osaleb moslemeid.

Endistest moslemitest ateistid saadetaks nõustamisele ning katsete eest levitada ateistlikke ideid võidakse Asyrafi sõnul süüdistus esitada.

„Me peame (usutaganejate) suhtes pehmet lähenemist kasutama. Võib-olla on nad tõelise islami suhtes teadmatuses, nii et me peame nendega tegelema ja harima neid õige õpetuse osas,“ ütles Asyraf.

Malaisia osariigid, millel on oma islamiasju puudutavad seadused, ei luba moslemitel islamist ametlikult taganeda ning eelistavad neid pigem nõustamisele saata või trahvida või vangistada.