Malaisia vabastas Kim Jong-nami mõrvaga seoses vahistatud põhjakorealase

Malaisia politsei vabastas reedel ainsa põhjakorealase, kes oli vahistatud seoses Põhja-Korea valitseja Kim Jong-uni poolvenna Kim Jong-nami mõrvaga.

Ri Jong-chol, kes oli vahi all alates 17. veebruarist, anti riigist väljasaatmiseks üle immigratsiooniametnikele. Malaisia politsei ei ole öelnud, mis oli nende arvates Ri roll Kim Jong-nami tapmisega seoses, kuid politseiülem Khalid Abu Bakar kinnitas reedel, et Ri vabastati süütõendite puudusel, vahendab Associated Press.

Malaisia peaprokuröri Mohamad Apandi Ali sõnul saadetakse Ri riigist välja, sest tal ei ole ühtki kehtivat reisidokumenti.

Kahele naisele, kellest üks on Vietnami ja teine Indoneesia kodanik, on esitatud süüdistus Kim Jong-nami mõrvas Kuala Lumpuri lennujaama terminalis 13. veebruaril. Nad jäid valvekaamera salvestusele, kui määrisid Kim Jong-namile näkku ja silmadesse Malaisia võimude väitel närvimürki VX. Naised ise väidavad teadete kohaselt, et neile öeldi, et tegemist on süütu naljaga.

Politsei otsib taga seitset põhjakorealasest kahtlusalust, kellest neli arvatakse olevat Malaisiast lahkunud päeval, kui Kim Jong-nam mõrvati. Üks kahtlusalune, kes arvatakse olevat endiselt Malaisias, töötab Põhja-Korea saatkonnas.

Malaisia välisministeerium tegi reedel avalduse, milles teatas, et on väga mures mürgise kemikaali kasutamise pärast, ja mõistis sellise keemiarelva kasutamise hukka igasugustel tingimustel.