Malaisia tuvastas Kim Jong-nami surnukeha tema poja DNA abil

Malaisia asepeaminister teatas kolmapäeval, et tuvastas Põhja-Korea valitseja Kim Jong-uni poolvenna Kim Jong-nami surnukeha tema poja DNA proovi alusel.

Kim Jong-nam mõrvati 13. veebruaril, kui kaks naist määrisid talle Kuala Lumpuri rahvusvahelises lennujaamas Malaisia politsei teatel näkku ülitoksilist närvimürki VX, vahendab Reuters.

Põhja-Korea ei ole seni surnut Kim Jong-namiks tunnistanud. Mõrvamise hetkel oli tal kaasas pass Kim Choli nimele. Ükski sugulane ei ole surnukeha välja nõudnud.

„Ma kinnitan taas, et see on Kim Jong-nam… See põhineb tema pojalt võetud proovil,“ ütles Malaisia asepeaminister Ahmad Zahid Hamidi ajakirjanikele.