Malaisia teatel tahetakse Kim Jong-nami mõrvaga seoses küsitleda Põhja-Korea diplomaati

Malaisia teatas kolmapäeval, et seoses Põhja-Korea valitseja Kim Jong-uni poolvenna Kim Jong-nami eelmisel nädalal toimunud mõrvaga on küsitlemiseks tagaotsitavad Põhja-Korea saatkonna kõrge ametnik ja riikliku lennuettevõttega seotud isik.

Kim Jong-nam tapeti Kuala Lumpuri rahvusvahelises lennujaamas 13. veebruaril, kui ta valmistus lendama Macausse, kus ta koos perega Pekingi kaitse all elas, vahendab Reuters.

Lõuna-Korea ja USA ametnikud usuvad, et tegemist oli mõrvaga, mille panid toime Põhja-Korea agendid Kim Jong-uni vanema poolvenna likvideerimiseks.

Politseiülem Khalid Abu Bakar teatas, et küsitlemiseks tagaotsitav Põhja-Korea diplomaat on 44-aastane Hyon Kwang-song, kes on saatkonna teine sekretär.

Lennuettevõtte Air Koryo tagaotsitav töötaja on 37-aastane Kim Uk-il ning veel tahetakse küsitleda põhjakorealast nimega Ri Ji-u.

Kõik kolm viibivad politseiülema teatel Malaisias.

„Nad ei ole vahistatud, nad on kutsutud abi andma,“ ütles Khalid pressikonverentsil.

Malaisia on seni kindlaks teinud kokku kaheksa põhjakorealast, keda kahtlustatakse mõrvaga seotuses. Üks neist on vahi all koos Vietnami ja Indoneesia naisega, kes arvatakse olevat Kim Jong-nami kiire toimega mürgiga tapnud.

Khalidi sõnul usub politsei, et veel neli põhjakorealast on tagasi Pyongyangis, olles Malaisiast põgenenud rünnakupäeval.

Khalid ütles, et naised hõõrusid Kim Jong-namile näkku seni kindlaks tegemata mürkainet sisaldanud vedelikku.

„Jah, kaks naissoost kahtlusalust teadsid, et aine, mis neil oli, on mürgine. Me ei tea, millist kemikaali kasutati,“ ütles Khalid, lükates ümber spekulatsioonid, et naised arvasid, et mängivad osa mingis naljas.

„Nad kasutasid paljaid käsi,“ ütles Khalid, lisades, et neil kästi pärast käsi pesta.

Naised harjutasid rünnakut kahes ostukeskuses Kuala Lumpuri kesklinnas, teatas Khalid.