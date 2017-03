Malaisia saatis riigist välja Põhja-Korea suursaadiku

Malaisia välisministeerium teatas, et valitsus saatis Põhja-Korea juhi Kim Jong-uni poolvenna Kim Jong-nami mõrva uurimise kritiseerimise eest riigist välja Põhja-Korea suursaadiku.

Malaisia välisminister Anifah Aman ütles avalduses, et teade selle kohta saadeti Põhja-Korea saatkonda laupäeval ning selles öeldakse, et suursaadik Kang Chol peab Malaisiast lahkuma 48 tunni jooksul, vahendab Associated Press.

Anifah ütles, et varem sel nädalal nõudis Malaisia, et Põhja-Korea vabandaks Kim Jong-nami mõrva uurimise kritiseerimise eest.

Anifah’ teatel ei ole mingit vabandust tulnud ja seda pole ka ette näha, mistõttu otsustas Malaisia suursaadiku välja saata.