Malaisia nõuab Kim Jong-uni poolvenna surnukeha Põhja-Koreale loovutamiseks sugulase DNA-d

Malaisia politsei teatas reedel, et ei loovuta Põhja-Korea valitseja Kim Jong-uni poolvenna Kim Jong-nami surnukeha enne, kui saab tema läbisugulase DNA proovi.

46-aastane Kim Jong-nam suri esmaspäeval pärast rünnakut Kuala Lumpuri rahvusvahelises lennujaamas ilmselt mürgitamise tõttu, vahendab Reuters.

Vahistatud on kaks naissoost kahtlusalust, kellest üks on indoneeslanna ja teisel olid Vietnami reisidokumendid. Vahistatud on ka üks malaislasest mees.

Politsei otsib veel nelja meest, kes arvatakse olevat Kim Jong-nami mõrvale kaasa aidanud.

Lõuna-Korea luureagentuur teatas parlamendiliikmetele, et usub, et Kim Jong-nami tapsid Põhja-Korea agendid Kim Jong-uni käsul. Ka USA ametnikud ütlesid Reutersile, et usuvad, et mõrva eest vastutavad Põhja-Korea agendid.

Põhja-Korea saatkond esitas neljapäeval ametliku taotluse Kim Jong-nami surnukeha kättesaamiseks, olles enne seda püüdnud Malaisia võime edutult veenda lahkamist ära jätma.

Selangori osariigi politseiülem Abdul Samah Mat ütles Reutersile, et surnukeha ei loovutata enne, kui on saadud lähisugulase DNA proov ohvri isiku tuvastamiseks.

Põhja-Korea ei ole Kim Jong-nami surma kordagi avalikult maininud.