Malaisia leht: Eesti delegatsioon on löögi all „metsiku peo“ eest Kuala Lumpuri baaris

Taavi Rõivase ahistamisskandaal on leidnud tee ka Malaisia ingliskeelsesse ajakirjandusse.

„Eesti endine peaminister vabandab väidetava seksuaalrünnaku eest Malaisias“, pealkirjastab oma artikli väljaanne Malaysiakini.

„Eesti endist peaministrit ja tema delegatsiooni on süüdistatud seksuaalrünnakus peol Kuala Lumpuris, mis on tekitanud kära tema kodumaal,“ kirjutab Malaysiakini.

„Eesti kaubandusdelegatsioon on löögi all „metsiku peo“ eest Kuala Lumpuri baaris,“ on väljaande The Star loo pealkiri, milles kirjeldatakse sündmusi Eesti meedia põhjal.