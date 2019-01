Malaisia kuningas loobus pärast väidetavat abiellumist vene iluduskuningannaga troonist

Kuningas astus kõrvale eile pärast ägedat spekuleerimist tema tuleviku üle. Viimastel nädalatel on välja ilmunud teated, et ta on võtnud haiguspuhkuse ja siis abiellunud endise Miss Moskva Oksana Vojevodinaga, vahendab AFP.

Riik reageeris uudisele šokiga. Malaisia osariikide kuninglikud perekonnad on nüüd sunnitud valima 49-aastase Muhammad V asemele uue kuninga. Muhammad V oli valitsenud vaid kaks aastat.

Malaisia on konstitutsiooniline monarhia unikaalse korraldusega, kus troon vahetab omanikku iga viie aasta järel riigi üheksa osariigi valitsejate vahel.

Tavaliselt on juba enne formaalset valimist teada, kellest saab uus kuningas.

Kuala Lumpuris toimus osariikide valitsejate erikohtumine, kus määrati kindlaks uue kuninga valimise kuupäev, teatas ametlik uudisteagentuur Bernama. See toimub lähinädalatel ja uus kuningas peaks ametis olema kogu viieaastase ametiaja.

Kuninga kohusetäitja on praegu Malaisia põhjaosa Peraki osariigi sultan Nazrin Shah, teatas kohalik meedia. Ta on asekuningas ja täitis Muhammad V ülesandeid pärast viimase haiguspuhkusele minekut novembri alguses.

Vaatamata spekulatsioonidele oli kuninga troonist loobumine Malaisias tõsine šokk. Tegemist oli esimese sellise juhtumiga pärast Briti valitsusaja lõppu Malaisias 1957. aastal.