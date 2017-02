Malaisia: Kim Jong-nami surma põhjus on seni kindlaks tegemata

Malaisia võimud teatasid teisipäeval, et ei ole seni kindlaks teinud Põhja-Korea valitseja Kim Jong-uni poolvenna Kim Jong-nami surma põhjust ning ei ole saanud ka tema isikut kinnitada, sest puudub lähisugulase DNA proov.

Kim Jong-nam tapeti Kuala Lumpuri rahvusvahelises lennujaamas eelmisel nädalal. Malaisia asepeaminister on varem ohvri Kim Jong-namina identifitseerinud, kuigi surnukeha ametlikku tuvastamist ei ole toimunud, vahendab Reuters.

„Surma põhjus ja identiteet on endiselt lahtised,“ ütles Malaisia terviseministeeriumi üldise tervise direktor dr Noor Hisham Abdullah ajakirjanikele.

Lõuna-Korea ja USA ametnikud on öelnud, et usuvad, et Kim Jong-nami tapsid Põhja-Korea agendid.