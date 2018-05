Malaisia ekspeaministril keelati kodumaalt lahkuda

Malaisia endisel peaministril Najib Razakil ja tema naisel Rosmah Mansoril keelati riigist lahkuda pärast esimese üllatuslikku kaotust äsjastel üldvalimistel.

Malaisia immigratsioonijuht andis seesugusest otsusest avalikkusele teada laupäeva hommikul, põhjendamata, millistel alustel otsustati endise peaministri perekonnal keelata kodumaalt lahkuda, vahendab uudistekanal BBC.

Razak, kes kavatses väidetavalt õige pea lennata Indoneesia pealinna Jakartasse, säutsus sellest ka oma Twitteri kontol, lubades otsust järgida ja jääda kodumaale.

Vahetult enne riigist lahkumise keeldu teatas Razaki, et astub valimiskaotuse tõttu tagasi oma kodupartei Ühinenud Malaide Rahvusorganisatsioon (UNMO) esimehe kohalt.

"Kui partei kukkus üldvalimistel läbi, siis liidril on moraalne kohustus tagasi astuda," selgitas ta.

Uus-vana peaminister

92-aastane Mahathir Mohamad vannutati Malaisia peaministrina ametisse neljapäeval. Temast sai sellega maailma vanim demokraatlikul teel valitud peaminister.

Mohamad on lubanud, et asub põhjalikult uurima riiklikke fonde puutuvaid korruptsioonisüüditusi. Aastate jooksul on tõsiseid osalussüüdistusi esitatud ka endise peaministri Razaki kohta.