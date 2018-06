Makedoonia nimevaidlus jälle tupikus: president keeldub nimemuutust kinnitamast

Makedoonia president Gjorgje Ivanov teatas eile õhtul, et ei ole nõus kinnitama Makedoonia ja Kreeka valitsusjuhtide värsket kokkulepet, mille järgi saab riigi ametlikuks nimeks Põhja-Makedoonia Vabariik.

"Minu seisukoht on lõplik ja ma ei anna järgi survele, väljapressimisele või ähvardustele," ütles Ivanov. "Ma ei toeta ega allkirjasta sellist kahjulikku kokkulepet." Ivanov lisas, et ka võimalus saada EL-i ja NATO liikmeks ei kaalu üles sellisest kokkuleppest saadavat kahju.

Kreeka peaminister Alexis Tsipras on kokkuleppe pärast samuti tule all. Paljud kreeklased peavad naaberriigi mistahes nimekuju, mis sisaldab sõna "Makedoonia", teoreetiliseks ohuks Kreeka samanimelisele maakonnale. Opositsiooniline partei Uus Demokraatia teatas, et plaanib esitada täna valitsusele kokkuleppe tõttu umbusalduse. "Oleme Kreeka põhiseaduslikus ajaloos enneolematus olukorras," ütles parteijuht Kyriakos Mitsotakis. "Peaminister on ilma parlamendi selge mandaadita valmis leppima riigi nimel reaalsusega, mida pole võimalik muuta."