Makedoonia kaalub NATOsse pääsemiseks nimevahetust

Makedoonia välisminister Nikola Dimitrov andis nädalavahetusel teada, et riik kaalub nimevahetust, et lõpetada veerandsajandi pikkune diplomaatiline tüli Kreekaga ja pääseda NATOsse.

Ministri sõnul on veel vara arutada võimaliku uue nimekuju üle, kuid kui see ühel hetkel leitakse, otsitakse poliitilist konsensust, et nimi rahvahääletusele panna, vahendab ajaleht The Financial Times.

Kolmapäeval kohtub Dimitrov Kreeka ametnikega, et taastada usaldus naabrite vahel pärast seda, kui Ateena vetostas Makedoonia taotluse astuda NATO-sse 2008. aastal.

Rahvusvahelistesse organisatsioonidesse kuulub Makedoonia nimega endine Jugoslaavia Makedoonia vabariik, kuna Kreeka on vaidlustanud nimekuju Makedoonia. Seda põhjusel, et sama nime kannab ka Kreeka põhjaprovints. Nimetüli Kreeka ja Makedoonia vahel puhkes pärast Skopje iseseisvumist endisest Jugoslaavia liitriigist 1991. aastal.

Tõsiasi, et Makedoonia on valmis nimemuutmist kaaluma, annab lootust, et 26 aastat väldanud lingvistiline vaidlus saab viimaks lõpu.