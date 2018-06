Makedoonia ja Kreeka nimetüli päädis ajaloolise kokkuleppega

Sellegipoolest ei ole nimemuutus veel raudkindel. Makedoonia parlament peab selle heaks kiitma, millele järgneb sügisel referendum. Kui sealsed valijad toetavad lepet, peab Makedoonia muutma enda põhiseadust, mis on põhiline Kreeka nõue. Esimeseks takistuseks siin on Makedoonia president Gjorge Ivanov, kes keeldub lepingule alla kirjutamast. Sellegipoolest on tal vetoõigus, ent see ei ole veel lõppmäng, sest kui teisel lugemisel läheb lepe läbi, siis peab ta kindlasti dokumendi allkirjastama. Veel peab kokkulepe läbima Kreeka parlamendi, mis on samuti hägune protsess.