Makedoonia 27 aastat kestnud nimetüli Kreekaga lõppes: riigist saab Põhja-Makedoonia Vabariik, tee NATO-sse ja EL-i on valla

Makedoonia peaminister Zoran Zaev teatas eile pärast telefonivestlust Kreeka peaministri Alexis Tsiprasega, et riigid jõudsid 27 aastat kestnud nimetülis kokkuleppele.

"Kompromissiks on auväärne ja geograafiliselt täpne nimetus: Põhja-Makedoonia Vabariik," ütles Zaev. Tsipras ütles omalt poolt, et on leppega rahul, sest kõik Kreeka esitatud tingimused said täidetud.

Kokkulepe tähendab, et Kreekal pole enam põhjust blokeerida väikese naabri taotlusi saada NATO ja euroliidu liikmeks.

NATO peasekretär Jens Stoltenberg nimetas lepingut ajalooliseks. "See laseb Skopjel alustada teed NATO liikmeks ja aitab tugevdada rahu ja stabiilsust Lääne-Balkanil," ütles Stoltenberg.