Magnitski perekonna advokaat kukkus päev enne kohtuistungit maja ülakorruselt alla

Moskvas viidi haiglasse fondi Hermitage Capital eeluurimisvangistuses surnud advokaadi Sergei Magnitski ning sama fondi Venemaal tagaotsitava juhi William Browderi huve kaitsnud advokaat Nikolai Gorohhov, teatas Browderi toetusel asutatud portaal Law and Order in Russia.

Teates öeldakse, et Gorohhov visati alla maja ülemiselt korruselt ning viibib praegusel hetkel kriitilises seisundis reanimatsioonis Moskva Botkini haiglas, vahendab RBK.

Anonüümne allikas ütles aga Vene uudisteagentuurile Interfax, et „esialgsetel andmetel leidis juhtum aset banaalse ohutustehnika eiramise põhjusel“. Allika väitel püüdis advokaat koos töölistega viia vanni maja mansardkorrusele, kuid vints ei pidanud vastu ja Gorohhov kukkus alla. Interfaxi teatel viidi Gorohhov haiglasse helikopteriga.

Seda versiooni kinnitas ajalehele Novaja Gazeta Hermitage Capitali esindaja, kes täpsustas, et mansardkorrus, kuhu Gorohhov vanni vinnas, on viienda korruse kõrgusel.

„Loomulikult, kõik võib olla. Nii õnnetusjuhtum kui ka midagi muud,“ ütles fondi esindaja, lisades, et Hermitage Capitalil on „juhtunu kohta väga palju küsimusi, millele nad ei saa vastuseid“. „Vints on mõeldud väga suure massi jaoks – mitu tonni, märksa rohkem kui see vann,“ ütles fondi esindaja Novaja Gazetale. Lahtised küsimused on, kuidas vints purunes ja kuidas Gorohhov alla kukkus.

Loe veel

Law and Order in Russia teatel on Gorohhov peatunnistaja USA prokuratuuri protsessil, mis peaks algama selle aasta mais New Yorgis. Asi puudutab firmat Prevezon, mille omanik on Vene ametniku Pjotr Katsõvi poeg Deniss Katsõv. USA prokuratuur süüdistab Prevezoni rahapesus ja 5,4 miljardi rubla kõrvaldamises. Need kuriteod paljastas Sergei Magnitski.

Lisaks sellele pidi Law and Order in Russia teatel kolmapäeval, 22. märtsil algama Moskva linnakohtus apellatsioonikaebuse arutamine Magnitski juhtumi uute materjalide kohta, mis väidetavalt osutavad kokkuleppele Kljujevi kuritegeliku rühmituse ja Venemaa siseministeeriumi kõrgetasemeliste töötajate vahel. Kohtuistungil oleks pidanud osalema ka Gorohhov.