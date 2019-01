Magnitogorski majavaringu ohvrite arv on kasvanud 11-ni, teadmata on 30 inimese saatus

„Hukkus 11 inimest, sealhulgas üks laps,” ütles päästeteenistuse esindaja TASS-i vahendusel. Päästetud on kuus inimest, sealhulgas kaks last. Kõik kannatanud viidi haiglasse.

30 inimese saatus on endiselt teadmata. Nende hulgas on kolm last.

Rusude koristamine ja inimeste otsingud jätkuvad neljas vahetuses, millest igaüks kestab kaks tundi.