Maduro: Valget Maja valitsev Ku Klux Klan tahab Venezuelat üle võtta

Maduro ütles, et ei luba humanitaarabi Venezuelasse, sest see on viis, kuidas USA õigustab oma sissetungi.

„Nad õhutavad sõda, et Venezuela üle võtta,” ütles Maduro.

USA ja enamik lääneriike on tunnustanud Venezuela ajutise presidendina opositsiooniliidrit Juan Guaidód.

Maduro teatas, et loodab, et äärmuslaste grupp Valges Majas saab lüüa võimsa ülemaailmse avaliku arvamuse käest.

„See on Ühendriikide impeeriumi, praegu valitsevate paremäärmuslaste huvide, Valget Maja valitseva Ku Klux Klani poliitiline sõda Venezuela ülevõtmiseks,” ütles Maduro.

Küsimusele, kas ta usub, et Trump on valgete ülemvõimu pooldaja, vastas Maduro: „On küll, avalikult ja varjamatult... Nad vihkavad meid, nad halvustavad meid, sest nad usuvad ainult oma huvidesse ja Ühendriikide huvidesse.”

Maduro on keeldunud lubamast opositsiooni organiseeritud humanitaarabi Venezuelasse. Ta ütles, et Venezuela on võimeline rahuldama kõik oma rahva vajadused ega pea kelleltki midagi kerjama.

Maduro, kes on süüdistanud Venezuela majandusprobleemides USA-d, ütles, et USA eesmärk oli tekitada humanitaarkriis, et õigustada sõjalist sissetungi.

„See on osa sellest paroodiast. Sellepärast ütleme me neile kogu väärikusega, et ei taha nende raasukesi, nende mürgist toitu, nende jäänuseid,” ütles Maduro.

Maduro teatas, et ei näe ennetähtaegseteks presidendivalimisteks mingit vajadust.

„Mis on loogika, põhjendus valimiste kordamiseks?” küsis Maduro.