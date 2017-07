Madriidist leiti paljasjalgne ja sõnatu, kuus aastat tagasi kaduma läinud itaallane

Politsei leidis Hispaania pealinn Madridist mehe, kes läks 2011. aastal Palermos kaduma. Toona oli noormees kohe 20-aastaseks saamas.

Politseinikud pole veel saanud teada, mida Marcello Volpe möödunud kuus aastat tegi, sest ta ei räägi ja suhtleb vaid paberile kritseldatud lugematute sõnumite abil, kirjutab El Mundo.

Paljasjalgne ja segaduses mees leiti Madridi Torrejon de Ardozi piirkonnast. DNA test kinnitas, et tegemist on Volpega.

Itaalia meedia andmetel on Volpet nähtud eri aegadel Forlis, Bolognas, Trentos ja Ravennas, aga ühtegi neist pole kinnitatud.

El Mundo teatel ei tahtnud ema uskuda, et tegemist on tema pojaga, kuid teda veendi, et nii on.