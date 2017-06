Madridi ühistransport alustas võitlust jalgu laiutavate meestega

Madridi linna transpordifirma EMT hakkab ühistransporti kleepima meeldetuletusi, mis paluvad meesreisijatel mitte laiutada jalgadega üle kõrvalistmele mõeldud ruumi.

Ingliskeelse termini põhjal tuletatud nähtuse „el manspreading“ vastu võitlemise idee autoriks on feministlik kodanikuühendus Mujeres en Lucha („Naised sõjas“), kes esitas Madridi linnavalitsusele 10 000 allkirjaga petitsiooni.

„Asi on kultuuris,“ märkis kampaania eesvedaja Alejandra de la Fuente. „Erinevalt meestest on meile, naistele, alati öeldud, et me võtaksime võimalikult vähe ruumi.“